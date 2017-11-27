Фирменный поезд «Кама» будет ходит ежедневно
Фирменный поезд «Кама» будет ходить ежедневно. Согласно опубликованному АО «Федеральная пассажирская компания» новому графику движения на 2017-2018 годы, который водится с 10 декабря, вводятся 18 поездов дальнего следования, в летний период к ним добавятся еще 3 поезда сезонного обращения. Поезд № 7/8 «Кама» сообщением Пермь – Москва, который курсировал через день, будет ходить ежедневно. Изменится сеть маршрутов на направлении Нижний Тагил – Москва: вместо фирменного поезда № 49/50 «Малахит» сообщением Екатеринбург – Москва (через Нижний Тагил), который отправится в последний рейс 8 декабря, жители Нижнего Тагила смогут совершить поездку на фирменном поезде № 12/11 «Ямал» сообщением Москва – Новый Уренгой. От Перми до Екатеринбурга поезд пойдет через станции Чусовская и Нижний Тагил (ранее ходил через Кунгур и Первоуральск).
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