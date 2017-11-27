Как не стать жертвой лжеприставов

Пермяков предупреждают о новых случаях интернет-мошенничества. Представляясь сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, обманщики пытаются осуществить мнимую сделку по продаже якобы арестованного и конфискованного имущества по заниженной стоимости.

Как правило, предлагается приобрести смартфоны марки Apple. В объявлении обозначено, что получить товар заинтересованные покупатели могут только после оплаты услуги экспресс-доставки, осуществляемой в любой регион страны. Необходимая сумма денежного перевода составляет 900 рублей. После того как средства поступают на счет, мошенники перестают выходить на связь.

В Прикамье подобные случаи пока не зарегистрированы, но ведь известно: кто осведомлён, тот вооружен. Должностные лица службы судебных приставов не занимаются реализацией имущества. Кроме того, всю актуальную и достоверную информацию о стоимости имущества, выставленного на торги, пользователи могут найти на сайте службы в соответствующем разделе, выбрав интересующий регион. УФССП России по Пермскому краю призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.