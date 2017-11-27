На газификацию сел края направлено 925 млн рублей

Правительство Пермского края утвердило первый этап программы газификации домовладений. По словам губернатора края Максима Решетникова, принятие региональной программы на 2017-2019 годы должно решить вопрос выполнения обязательств прошлых лет. На финансирование программы газификации сельских территорий края было направлено порядка 925,416 млн рублей. Количество подключений за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 189%.

В этом году в Прикамье ввели компенсации затрат на техническое присоединение к сетям газоснабжения. По словам министра социального развития Павла Фокина, в первую очередь материальную поддержку могут получить пенсионеры, малоимущие или многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. «Мы провели достаточно большую работу совместно с «Газпромом». Обследовали почти 5 тысяч домовладений, и установили, что почти тысяча человек имеют право на материальную помощь по газификации. На сегодняшний день соответствующий договор заключила 541 семья и 59 домовладений уже газифицированы: Мы заплатили эту материальную помощь либо напрямую семьям, либо соответствующие расходы возместил «Газпром», - сообщил министр соцразвития края.