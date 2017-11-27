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← В Перми - Неделя спорта ОНФ

На газификацию сел края направлено 925 млн рублей

газ

Правительство Пермского края утвердило первый этап программы газификации домовладений. По словам губернатора края Максима Решетникова, принятие региональной программы на 2017-2019 годы должно решить вопрос выполнения обязательств прошлых лет. На финансирование программы газификации сельских территорий края было направлено порядка 925,416 млн рублей. Количество подключений  за 9 месяцев текущего  года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 189%.

В этом году в Прикамье ввели компенсации затрат на техническое присоединение к сетям газоснабжения. По словам министра социального развития Павла Фокина, в первую очередь материальную поддержку могут получить пенсионеры, малоимущие или многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. «Мы провели достаточно большую работу совместно с «Газпромом». Обследовали почти 5 тысяч домовладений, и установили, что почти тысяча человек имеют право на материальную помощь по газификации. На сегодняшний день соответствующий договор заключила 541 семья и 59 домовладений уже газифицированы: Мы заплатили эту материальную помощь либо напрямую семьям, либо соответствующие расходы возместил «Газпром», - сообщил министр соцразвития края.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 27.11.2017 в 14:55 в рубрике - Радио Пермского края

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