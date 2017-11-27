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В Перми - Неделя спорта ОНФ

ОНФ

Сегодня стартует масштабное спортивное событие - «Неделя спорта ОНФ» в Прикамье.  Пермь и Пермский край посетят более тридцати  спортсменов, принесших славу своей стране, чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Запланированы мастер-классы по хоккею,  по фигурному катанию,  детский турнир по хоккею «Кубок ОНФ. Пермский период», единый день сдачи норм ГТО, гала-матч по хоккею с участием команд «Легенды хоккея» и ветеранов «Молота-Прикамье», а также ряд других спортивных состязаний. 

Метки: в Перми, Общество, Спорт, в Пермском крае

Опубликовано: 27.11.2017 в 14:11 в рубрике - Радио Пермского края

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