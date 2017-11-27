В Перми - Неделя спорта ОНФ

Сегодня стартует масштабное спортивное событие - «Неделя спорта ОНФ» в Прикамье. Пермь и Пермский край посетят более тридцати спортсменов, принесших славу своей стране, чемпионов мира и олимпийских чемпионов. Запланированы мастер-классы по хоккею, по фигурному катанию, детский турнир по хоккею «Кубок ОНФ. Пермский период», единый день сдачи норм ГТО, гала-матч по хоккею с участием команд «Легенды хоккея» и ветеранов «Молота-Прикамье», а также ряд других спортивных состязаний.