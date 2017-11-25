Три образа Пермского краевого радио





В ноябре Пермское краевое радио отметило солидный юбилей – 90 лет. За прошедшие десятилетия оно дало богатое потомство: большая часть радиостанций, которые есть в Перми, так или иначе связана с ним исторически. А само «Радио Пермского края» в наши дни имеет три лица, три звучания на трех радиоканалах: «Радио России», «Радио «Маяк» и «Вести-ФМ». Чем обусловлено такое «растроение личности»? И какое место занимает радио в жизни современного человека? Об этом мы поговорили с начальником службы радиовещания ГТРК «Пермь» Юрием Филимоновым и его коллегами.

– Юрий Анатольевич, для чего же «Радио Пермского края» вещает на трех радиоканалах?

– Дело в том, что вкусы и интересы всех радиослушателей невозможно удовлетворить в рамках одного радиоканала. У каждого из этих трех радиоканалов своя аудитория: молодежь 25–35 лет слушает «Радио «Маяк», людей постарше – 35–50 лет – привлекают «Вести-ФМ», «Радио России» вещает прежде всего для аудитории возраста 50 плюс.

Начиналось наше вещание на «Радио России». И этот радиоканал в первую очередь славится своими хорошими журналистскими традициями, добротно, качественно, обстоятельно подаваемым материалом, популярными тематическими передачами. «Радио «Маяк» в 1960-е годы появилось на федеральном уровне как наш ответ Западу – молодежная развлекательная станция. Но к тому времени, как мы начали выходить на этом радиоканале – а это случилось 9 лет назад, – оно больше ушло в разговорный жанр. Так что если с утра мы выходим на «Маяке» с бодрящими, развлекательными проектами, то вечером предлагаем серьезный разговор для думающей аудитории. И наконец «Вести-ФМ», где мы начали вещать всего два года назад, – это радиоканал для деловой, активной аудитории, которая хочет не только получать свежие новости, но и быть слушателем и участником популярных программ с известными ведущими.

Конечно, в целях экономии мы могли бы иметь одну редакцию, делать один блок новостей и выпускать его на всех трех радиоканалах. Но мы не пошли таким путем. Для каждого радиоканала новостной блок готовит свой редактор, который знает особенности аудитории и подает для нее информацию оптимальным образом. Если вы послушаете все три радиоканала, то обратите внимание, что, хотя новостные поводы зачастую одни и те же, форма подачи материала очень отличается.

– Как изменилось «Радио Пермского края» за минувшие годы?

– На мой взгляд, меняется в основном техническая база. Сегодня журналисты очень мобильны. Они имеют возможность выходить в эфир непосредственно с места событий практически из любой точки Пермского края либо столь же оперативно присылать записанный материал в редакцию. Понятно, что благодаря этому мы зачастую имеем возможность рассказать своим слушателям о каких-то событиях самыми первыми. Мы «оцифровались»: в составе первого мультиплекса помимо десяти телеканалов вещает «Радио России» с местными передачами. А это значит, что нас можно слушать с отличным качеством звука в любом уголке Пермского края, где есть цифровое эфирное вещание. Более того, мы развиваем Интернет-вещание, благодаря которому наши передачи можно слушать в любой точке земного шара. И нас слушают, о нас знают! Не случайно в программу «От сердца к сердцу», которую ведет на «Радио России» Татьяна Васильевна Бакулева, приходят заявки из других городов: Новосибирска, Архангельска – с просьбой поздравить родственников, которые живут на территории Пермского края.

Я сказал о том, что меняется. Но хочется сказать и о том, что неизменно. Это замечательные традиции Пермского краевого радио, которые предполагают высочайшие требования к профессионализму. Это прекрасная атмосфера, царящая в нашем коллективе. Это преемственность поколений. Наши учителя: Анатолий Александрович Лосев, Григорий Степанович Барабанщиков – до сих пор очень внимательно следят за нашим эфиром, созваниваются с нами, делятся своим мнением. Наши мэтры журналистики: Тамара Михайловна Ромащенко, Раиса Лутфуловна Маматова – по-прежнему в строю и делают очень интересные передачи. Молодым журналистам есть чему у них поучиться. Остались с нами и богатейшие архивы записей: открытие Пермской ГРЭС, голоса космонавтов Беляева и Леонова, приземлившихся в Прикамье, замечательные спектакли Пермского драматического театра – это настоящее дыхание истории! И такой возможности прикоснуться к ней больше нет ни у кого. Поэтому мы оцифровали наш архив и создали круглосуточное вещание на нашем сайте radio.t7.ru. Интерес к нему растет. Мы не обсуждаем и не осуждаем историю – мы предлагаем слушателям послушать ее и самим дать оценку. А наша история, история Пермского краевого радио, и наши традиции, я надеюсь, навсегда останутся с нами.

– А что ждет «Радио Пермского края» в будущем? Каким оно встретит, скажем, свой вековой юбилей?

– Радио однозначно будет жить. Современный человек, который порой проводит за рулем большую часть жизни, не будет в это время смотреть телевизор, читать газету, выходить в Интернет с мобильного телефона. Он будет слушать радио, потому что это удобнее. Что касается будущего «Радио Пермского края»... Мы – лидеры среди разговорных радиостанций, которых в Перми не так много. Человеку нужно разговорное радио, нужен собеседник, который расскажет что-то полезное или интересное, с которым, стоя в «пробках», сидя на кухне, работая на даче, можно вместе порассуждать, внутренне поспорить или согласиться. Так что и наше радио будет жить.

«Радио России»: всему свое время

Алина Штин, шеф-редактор «Радио России» в Пермском крае: «Радиовещание в Прикамье началось с нас, поэтому у нас очень мощные корни и богатые традиции. Мы прекрасно знаем и очень любим своих слушателей, а они знают и любят наши тематические передачи, которые выходят в эфир много лет. Мы стараемся сохранять всё лучшее, наработанное за эти годы, но это не значит, что мы не меняемся. Да, наша основная аудитория по-прежнему возраста 50 плюс. Но сегодняшние 50–60-летние люди совсем не те, какие были 10 лет назад. Они более мобильны – не сидят у радиоприемника, а, например, едут в автомобиле и слушают нас в ФМ-диапазоне. Они более подкованы в техническом плане, активнее пользуются Интернетом. И нам приходится соответствовать. У нас изменилась манера подачи информации так, чтобы человек, включив радиоприемник, быстро понял, о чем идет речь, и мы чем-то сразу его зацепили, заинтересовали – ведь и конкуренция между радиостанциями выросла. Наши редакторы ведут свои странички в Интернете. Среди самых активных пользователей – Тамара Михайловна Ромащенко, чьи передачи «Ориентир», «Большая перемена» отлично известны прикамской молодежи. В то же время мы не гонимся за скоростью в ущерб качеству: любую тему, проблему стараемся копнуть глубже, рассмотреть с разных сторон».

«Вести-ФМ»: первые о главном

Антон Ларин, шеф-редактор «Вести-ФМ» в Пермском крае: «Два года назад мы начали вещать на «Вести-ФМ» в Пермском крае, выпуская в эфир короткие новостные передачи. Эксперимент оказался успешным, и сегодня региональные «Вести-ФМ» – это не только новости, но и крупноформатные аналитические, авторские проекты. Главный наш ориентир – объективность в подаче информации. Следуя примеру наших федеральных коллег, мы не боимся затрагивать острые вопросы, например проблему обманутых дольщиков. У нас было много эфиров с участием людей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, и мы рады отметить, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, в том числе, я надеюсь, благодаря общественному резонансу, который нам удалось создать. Мы стараемся и дальше держать этот вопрос на контроле. И это лишь одна из затрагиваемых проблем. Кстати, в своих программах мы постоянно говорим слушателям, что ждем от них информационных поводов, чтобы те проблемы, которые поднимаются в региональном радиоэфире, действительно соответствовали их интересам. И мы получаем активный отклик на нашей страничке вконтакте. Там наши радиослушатели предлагают не только темы для обсуждений, но и себя в качестве экспертов. И некоторых из них мы с удовольствием приглашаем гостями в нашу студию».

«Радио «Маяк»: жизнь продолжается!

Наталья Филимонова, шеф-редактор «Радио «Маяк» в Пермском крае: «Маяк» – это одна из старейших разговорных радиостанций. Приход новой московской команды, таких замечательных радиоведущих, как Сергей Стиллавин, Ольга Шелест, Антон Комолов, Рита Митрофанова, каждый из которых ведет в прямом эфире свое мини-ток-шоу, позволил привлечь более молодых слушателей. И мы, я считаю, подхватили эту волну. Каждый день в нашем региональном эфире посвящен какой-то теме: в понедельник это спорт, во вторник – разговоры о музыке, затем следует культурная среда, когда в студию приходят деятели культуры. Четверг – это свободный день для любых интересных гостей. Недавно, например, у меня в студии были парфюмеры. И наконец пятница – день «Маячков». «Маячки» – это живая музыка: к нам в студию приходят известные и малоизвестные прикамские группы и дают сорокаминутный концерт в прямом эфире. Это незабываемые встречи и впечатления! Ведь у каждого свой стиль, своя манера исполнения. Кстати, на съемках телевизионного проекта, посвященного 90-летию краевого радио, все наши гости пришли в студию поиграть. Получилось очень здорово! Словом, сегодня «Радио «Маяк» – это не только 17 выпусков региональных новостей в сутки, но и разговоры на самые разные темы, в которых можно принять участие, позвонив в прямой эфир, или просто с интересом послушать».