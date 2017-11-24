«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья

25 ноября Пермский театр оперы и балета проведет музыкальный диктант. Преподаватель исполнит небольшой музыкальный фрагмент, а участники должны будут записать прозвучавшую мелодию на нотном стане, определив тональность, размер и ритм. Принять участие в диктанте могут все желающие, но знакомство с основами нотной грамоты существенно облегчит задачу. Начало диктанта в 18:00. Тотальный муздиктант - часть «Оперного экстрима», который традиционно проходит в Пермском театре оперы и балета. В этот день свои двери для зрителей откроют все цеха и залы театра. В программе «Экстрима» - мастер-классы, лекции, уроки, экскурсии, квесты. Завершится все концертом-сюрпризом от Большого симфонического оркестра и вечеринкой в честь для рождения театра. Записаться на диктант и мастер-классы, а также забронировать билеты можно сегодня по телефону: 212-30-87.