В Кунгуре пройдет пещерный субботник

Со всей России в Пермский край съедутся волонтеры, чтобы очистить знаменитую Кунгурскую пещеру от мусора и грязи. Акция «Чистая Ледяная» пройдет второй раз – в прошлом году удалось собрать две машины отходов. Чистить пещеру будут специально подготовленные люди – члены спелеологических клубов. Каждый волонтер будет отвечать за свою территорию. Организаторы акции приглашают всех желающих посмотреть за тем, как работают спелеологи, во время экскурсий 25 и 26 ноября. Чистить территорию будут не только от бытового, но и от строительного мусора: в пещере часто проходят работы по благоустройству. За работами будет следить Пермский горный институт. Также его сотрудники 25 и 26 ноября проведут несколько научных экспериментов.Напомним, этой осенью волонтеры очистили от мусора будущую территорию сквера братьев Каменских. Участники собрали 410 мешков мусора и 40 покрышек, которые вылавливали прямо в реке Данилихе.