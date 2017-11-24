Ешь кашу и болей за «Амкар»

Пермский «Амкар» встретится сегодня на своем поле со столичным «Динамо». Всех болельщиков, пришедших на стадион «Звезда», ждет горячий чай и бесплатная порция каши.- Полевые кухни будут установлены на площадке между клубным фан-шопом и 18-м сектором Восточной трибуны и около входа на Западную трибуну, - рассказали в пресс-службе «Амкара». Игра 18-го тура Премьер-лиги между «Амкаром» и «Динамо» начнется в 19:30. Отметим, 19 ноября пермские футболисты упустили победу в матче с «Ростовом». После 17 туров «Амкар» с 18 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.