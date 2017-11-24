Фонд «Дедморозим» получил грант Президента РФ
Фонд «Дедморозим» получил грант Президента РФ на реализацию проекта «Вернуть будущее». Цель проекта - помочь создать на базе детских домов-интернатов для умственно отсталых детей систему реабилитации и подготовки ребят к максимально самостоятельной жизни после выпуска. Чтобы реализовать это, фонду дан грант в размере более 1 млн. рублей. По оценке сотрудников ДДИ, каждый год среди их выпускников есть те, кто мог бы жить самостоятельной жизнью, учиться, работать и создавать семью. Проект «Вернуть будущее» призван объединить педагогов, психологов, медицинских и социальных работников, волонтёров и сотрудников детских домов-интернатов (в нашем регионе их два - в Осе и пос. Рудничный). Такая междисциплинарная команда будет собрана при помощи Краевого «Центра комплексной реабилитации инвалидов». В Прикамье в 2015-м году пять выпускников детских домов-интернатов для умственно отсталых поступили в техникум. В июне 2017-го ребятам вручили документы об образовании, а в конце октября этого года они получили ограниченную дееспособность. Кроме проекта «Вернуть будущее» президентские гранты также получили благотворительные проекты «Счастье жить» (авторы - организация «Счастье жить»), «Переменка - реабилитационные смены для детей, перенёсших онкологические заболевания» (авторы - фонд «Берегиня») и другие.
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