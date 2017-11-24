Пермская ТПП выберет нового руководителя

Более 400 делегатов со всего Прикамья, эксперты и представители бизнес-объединений станут участниками съезда Пермской торгово-промышленной палаты. Ключевой момент - подписание соглашения между ТПП РФ и Пермским краем, которое определит приоритеты дальнейшего сотрудничества. На съезде будет избран новый президент Пермской ТПП, а также утверждены изменения в устав объединения. Ожидается, что президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин официально представит кандидата на пост президента Пермской ТПП - Олега Жданова. Марат Биматов, возглавляющий Пермскую ТПП с 2011 года, передаёт полномочия президента в связи с переходом на другую работу. Он назначен генеральным директором федерального экспертного холдинга «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ и в настоящее время намерен сосредоточиться на реализации новых задач и проектов в Москве.