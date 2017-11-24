Многодетным Добрянки выдали непригодные земли

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность» по факту выдачи многодетным Добрянки непригодных для строительства земель. Ведется расследование.

"По сообщению средств массовой информации о невозможности строительства на участках, выделенных добрянским многодетным семьям, следственным управлением Следственного комитета Российской федерации по Пермскому краю была организована доследственная проверка. По ее результатам возбуждено уголовное дело по ст. «Халатность», расследование которого в настоящее время продолжается", - сообщили в федеральном СК. Если должностных лиц Добрянки признают виновными, им грозят крупные штрафы, обязательные или исправительные работы, также возможен арест на срок до трех месяцев.