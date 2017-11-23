В Перми построят новый приют для животных

Старый муниципальный собачий приют на улице Соликамской закроют, а на вместо него построят новое здание. Такое решение приняли на заседании депутаты пермской городской думы. Существующий приют не соответствует нормативам по шуму для жилого массива и по санитарным условиям. На строительство нового приюта из городского бюджета в 2018-2019 годах будет выделено 56,45 миллионов рублей. Строительство было одобрено инвестиционной комиссией. Кроме того, депутаты постановили до 2020 года выделять на отлов, транспортировку, содержание, лечение, стерилизацию и утилизацию бродячих собак по 12,9 миллионов рублей в год. Такие же суммы выделялись на эти цели и в прошлые годы, сообщили в пресс-службе пермской городской думы.