В Перми построят новый приют для животных
Старый муниципальный собачий приют на улице Соликамской закроют, а на вместо него построят новое здание. Такое решение приняли на заседании депутаты пермской городской думы. Существующий приют не соответствует нормативам по шуму для жилого массива и по санитарным условиям. На строительство нового приюта из городского бюджета в 2018-2019 годах будет выделено 56,45 миллионов рублей. Строительство было одобрено инвестиционной комиссией. Кроме того, депутаты постановили до 2020 года выделять на отлов, транспортировку, содержание, лечение, стерилизацию и утилизацию бродячих собак по 12,9 миллионов рублей в год. Такие же суммы выделялись на эти цели и в прошлые годы, сообщили в пресс-службе пермской городской думы.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
На эспланаде началась установка главной елки края
В Перми накрыли подпольное казино
Завод им. Дзержинского станет частью госкорпорации «Ростех»
«Миссия Кассини»: 13 лет среди колец Сатурна
Полиомиелит: Недостатка в вакцине нет
Программа «Сельский учитель» заработает в моногородах
Кадастровая палата приглашает на бесплатные консультации
В Перми с гололедом будут бороться по-новому
«Ремпутьмаш» ищет новый дом
Доброволец России: За себя и за того парня
Добавить комментарий: