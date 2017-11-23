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← В Перми накрыли подпольное казино

На эспланаде началась установка главной елки края

елка

В Перми на эспланаде началась установка главной городской елки. Во время установки предварительно выравнивается площадка, устанавливаются специальные бетонные блоки, которые удерживают конструкцию на открытой, подверженной шквалистым порывам ветра площадке. После этого подрядчики собирают каркас елки и украшают ее игрушками и гирляндой. Обычно все работы по установке завершаются к 1 декабря - этот день считается Днем рождения елки. В середине декабря проходит церемония зажжения огней на елке - в ней участвуют лучшие школьники города.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.11.2017 в 17:40 в рубрике - Радио Пермского края

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