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В Перми накрыли подпольное казино
В Мотовилихинском районе Перми сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции отдела полиции №4 выявили факт незаконной игорной деятельности. Помещение на ул. Ушинского функционировало под видом внебиржевой торговли бинарными опционами. Стражами порядка изъято 12 единиц техники, документация и денежные средства. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства.
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