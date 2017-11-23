Завод им. Дзержинского станет частью госкорпорации «Ростех»
Пермский Завод им. Дзержинского станет частью госкорпорации «Ростех». Об этом рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье». По словам главы региона, с «Ростехом» прошли переговоры. Корпорация намерена постепенно интегрировать предприятие в свою структуру. «И это логично, так как производственная цепочка предприятия полностью соответствует потребностям «Ростеха». Сейчас, с моей точки зрения, важно решить вопрос с недозагруженностью производства. Поэтому задача инвестиций так или иначе будет стоять на повестке дня. И на сегодня нужно сделать все, чтобы производство осталось в Перми и работало в крае», - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что ранее подобную процедуру прошли «Мотовилихинские заводы». После вмешательства УФАС «Сбербанк» открыл спецсчет пермскому заводу им. Дзержинского.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
«Миссия Кассини»: 13 лет среди колец Сатурна
Полиомиелит: Недостатка в вакцине нет
Программа «Сельский учитель» заработает в моногородах
Кадастровая палата приглашает на бесплатные консультации
В Перми с гололедом будут бороться по-новому
«Ремпутьмаш» ищет новый дом
Доброволец России: За себя и за того парня
Чудеса в тебя верят!
Осторожно на дорогах
Пермские пенсионеры изучают английский язык
Добавить комментарий: