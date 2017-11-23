Пермский Завод им. Дзержинского станет частью госкорпорации «Ростех». Об этом рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье». По словам главы региона, с «Ростехом» прошли переговоры. Корпорация намерена постепенно интегрировать предприятие в свою структуру. «И это логично, так как производственная цепочка предприятия полностью соответствует потребностям «Ростеха». Сейчас, с моей точки зрения, важно решить вопрос с недозагруженностью производства. Поэтому задача инвестиций так или иначе будет стоять на повестке дня. И на сегодня нужно сделать все, чтобы производство осталось в Перми и работало в крае», - подчеркнул губернатор. Он напомнил, что ранее подобную процедуру прошли «Мотовилихинские заводы». После вмешательства УФАС «Сбербанк» открыл спецсчет пермскому заводу им. Дзержинского.