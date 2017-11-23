«Миссия Кассини»: 13 лет среди колец Сатурна
В пермском планетарии прошла открытая публичная лекция «Миссия Кассини». В сентябре этого года свою работу завершила автоматическая межпланетная станция «Кассини», которая провела 13 лет среди спутников и колец Сатурна. Ученые считают, что это заключительная глава удивительной миссии, но это также и начало. Слушатели лекции узнали, какие результаты принесли эти исследования, а также какие перспективы и новые цели они открывают. Лекцию прочитал кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета Кирилл Циберкин.
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