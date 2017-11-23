Полиомиелит: Недостатка в вакцине нет

Пермский край - в пятерке лидеров страны по вакцинации от полиомиелита. Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» проверила наличие вакцины от полиомиелита в регионах России. Пермский край оказался одним из 12 регионов, которые не испытывают недостатка в вакцине и планомерно проводят вакцинацию населения. В учреждениях здравоохранения края вакцинация проводится в рамках реализации национального календаря профилактических прививок детям 3 и 4,5 месяцев. За 9 месяцев текущего года в Пермском крае иммунизацию против полиомиелита прошли 28 тысяч 307 детей. По состоянию на 1 октября в распоряжении имелось еще 37 197 доз, что позволит в этом году успешно завершить вакцинацию детей инактивированной полиомиелитной вакциной.