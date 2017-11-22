Программа «Сельский учитель» заработает в моногородах

Программу «Сельский учитель» планируется распространить на моногорода и территорию Кизеловского угольного бассейна. Соответствующие изменения в региональный закон «Об образовании» внесены администрацией края на рассмотрение краевого Законодательного собрания. Согласно пояснительной записке к проекту, молодые учителя смогут получить 1 млн руб. на приобретение или строительство жилья не только в сельских населенных пунктах, но и других территориях края, испытывающих кадровый дефицит. На эти цели в 2018-2020 годах, согласно финансово-экономическому обоснованию, запланировано 35 млн руб. ежегодно.