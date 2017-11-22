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Кадастровая палата приглашает на бесплатные консультации
Кадастровая палата приглашает на бесплатные консультации по вопросам оформления недвижимости. Сегодня в 18.00 в общественном центре «Висим» по адресу: ул. Постаногова, 7, состоится консультационный приём граждан по вопросам межевания, постановки на государственный кадастровый учёт и регистрации прав собственности на объекты недвижимости, организованный в рамках проекта «Земельный ответ». В консультировании граждан примут участие ведущие специалисты Кадастровой палаты по Пермскому краю, Управления Росреестра по Пермскому краю, Центра технической инвентаризации (ЦТИ) Пермского края и Департамента земельных отношений администрации Перми.
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