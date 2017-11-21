В Перми с гололедом будут бороться по-новому

Дороги Перми станут меньше посыпать песком и солью. Содержание улично-дорожной сети города обсуждали сегодня на заседании Пермской городской думы. Как. В частности, отметил депутат Илья Лисняк, в Перми до сих пор используют устаревшую песко-соляную смесь, которая уже доказала свою неэффективность. При этом специалисты говорят, что мнение о том, что песко-соляная смесь, загрязняющая улицы, дешевле, некорректно, так как ее нужно больше закупать. В ответ начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич сообщил, что этой зимой около 20% материалов будет заменено на «Бионорд», который производит Уральский завод противогололедных материалов. «Будем стараться уходить от традиционных песко-соляных смесей. С этого года начинаем частично применять новые материалы, которые называются «Бионорд», при содержании тротуаров и дорог первой и второй категорий. Подрядная организация находится в стадии заключения договоров с данным предприятием. Начинаем применять новый вид материалов - жидкие реагенты на дорогах первой, второй третьей категории, - сообщил Анатолий Дашкевич.