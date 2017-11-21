«Ремпутьмаш» ищет новый дом

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края совместно с руководством пермского завода "Ремпутьмаш" продолжают искать площадку для переноса производства из центра Пермидля последующего его расширения и модернизации. На днях прошел первый совместный выезд сразу по нескольким адресам. Итог: с одной из пермских фирм начаты переговоры о продаже земельного участка. Прорабатывается и возможность получить площадки от мэрии Перми и администрации Пермского района. Также варианты могут быть предложены руководством завода «Ремпутьмаш» и «РЖД» (собственник «Пермского МРЗ «Ремпутьмаш»). Напомним, завод должен перевезти производство за 20 месяцев после заключения договора купли-продажи площадки в центре Перми. Ранее зампред правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли региона Алексей Чибисов заявлял, что нынешняя площадка «Ремпутьмаша» ограничена. На ней невозможно развивать востребованное литейное производство. Он особо отметил: рассматривается возможность переноса площадки в район индустриальной зоны от Камской ГЭС до «Мотовилихинских заводов».