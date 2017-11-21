Доброволец России: За себя и за того парня

В столице Прикамья в шестой раз стартует форум «Доброволец России – 2017». По словам организаторов, в текущем году ожидается рассмотрение одной центральной темы - достижении целей устойчивого развития. На форуме будут представлены технологии социальных преобразований и лучшие практики. Участники съедутся из всех российских регионов, а также из пятнадцати государств мира. Это лидеры общественного мнения, представители некоммерческих организаций, властных органов, бизнес-среды, средств массовой информации, образовательных учреждений и экспертного сообщества. В завершение международного форума проведут международный кинофестиваль «Лампа», на котором будут представлены социально ориентированные короткометражки - фильмы, видеоролики и социальная реклама. Лучшие работы российских и зарубежных режиссёров в рамках кинофестиваля будут отмечены знаками общественного признания «Добровольца России - 2017». Организаторами форума выступили краевое правительство, региональный центр развития добровольчества, национальная ассоциация по развитию образования.