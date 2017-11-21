Чудеса в тебя верят!
В Прикамье стартовала 10-я новогодняя благотворительная акция от фонда «Дедморозим». Координаторы уже посетили несколько центров помощи детям: в Горнозаводске, Перми, Краснокамске, Осе и Рудничном. Новые послания будут появляться на сайте фонда до середины декабря. Также пермяки смогут исполнить мечты пациентов онкоцентра и детского паллиативного отделения. Присоединиться к новогодней затее «Дедморозим» могут все желающие. Например, выбрать понравившееся письмо ребенка на сайте или по телефону горячей линии 270–08–70, приобрести подарок и принести его 16 и 17 декабря на общий сбор. Или оплатить желание, направив на счёт любую посильную сумму. После того, как все желания будут собраны, координаторы и волонтёры «Дедморозим» отправятся осуществлять мечты к детям. Дедам Морозам и Снегурочкам предстоит устроить новогодние праздники по 33-м адресам в 15-ти населённых пунктах Прикамья.
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