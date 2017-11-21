Осторожно на дорогах
И специалисты предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах края. Температура в дневное время будет держаться в районе +1...-2 градусов, ночью и утром - подмораживает до -2, на дорогах возможна гололедица. Во все дни, кроме среды, - небольшие осадки: мокрый снег, дождь. В пятницу в Прикамье похолодает и прояснится, похолодание возможно в воскресенье: до -7 …-9 градусов. В ГИС-Центре ПГНИУ отмечают, что ноябрь в этом году выдался теплым, но не поставил температурных рекордов. Первая половина месяца вышла теплее нормы всего на 3 с небольшим градуса, в то время как, например, ноябрь 2013 -го был теплее нормы на 7,5 градуса.
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