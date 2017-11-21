Пермские пенсионеры изучают английский язык

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Центральная городская библиотека имени Пушкина приглашает жителей Перми в возрасте 50+ на бесплатные курсы английского языка «Stepbystep» для начинающих. Изучение иностранного языка поможет старшему поколению быстрее овладеть компьютерной грамотностью, пригодится в путешествиях за границу и даже при выполнении домашнего задания с внуками. Процесс обучения будет доступен, комфортен и понятен всем желающим изучить английский язык. Освоение новых языков становится всё более популярным занятием среди людей «серебряного возраста». Исследования ученых доказывают, что это отличный способ активировать клетки головного мозга, что, в свою очередь, улучшает память. Планируется, что курсы будут проходить 2 раза в неделю. 1 декабря в 14 часов в библиотеке имени Пушкина ул. Петропавловская, 25) состоится установочное занятие. Записаться на курс можно по телефону 212-95-28. Количество мест в группе ограничено.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 21.11.2017 в 12:13 в рубрике - Радио Пермского края

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