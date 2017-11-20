Sound-59 приготовил для меломанов мировые премьеры

В Перми открывается международный фестиваль современной музыки «Sound 59». Это проект Пермского отделения Союза композиторов России и Российского фольклорного союза, проводимый совместно с краевой филармонией, театром «Балет Евгения Панфилова», институтом культуры, Пермским музыкальным колледжем. Центральная идея, объединяющая большинство событий фестиваля – единство современного профессионального композиторского творчества и народной музыки. Стало уже традицией представление на фестивале новых творческих работ композиторов Перми. В этом году состоятся две мировые премьеры. Камерная опера Геннадия Широглазова «Как я стала амазонкой» по мотивам поэмы Дженни Луис в исполнении оркестра и солистов Пермского театра оперы и балета. Премьера состоится в частной филармонии «Триумф». Вторая - балет Игоря Машукова «Золотой Полоз» - будет представлена в большом зале филармонии. Либретто хореографического спектакля основано на этно-мифологических сюжетах сказов Павла Бажова. «Золотой Полоз» создан в содружестве с театром «Балет Евгения Панфилова». 11-й международный фестиваль современной музыки в Перми «Sound 59» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.