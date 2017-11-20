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Sound-59 приготовил для меломанов мировые премьеры

    фестиваль

В Перми открывается международный фестиваль современной музыки «Sound 59». Это проект Пермского отделения Союза композиторов России и Российского фольклорного союза, проводимый совместно с краевой филармонией, театром «Балет Евгения Панфилова», институтом культуры, Пермским музыкальным колледжем. Центральная идея, объединяющая большинство событий фестиваля – единство современного профессионального композиторского творчества и народной музыки. Стало уже традицией представление на фестивале новых творческих работ композиторов Перми. В этом году  состоятся две мировые премьеры. Камерная опера Геннадия Широглазова «Как я стала амазонкой» по мотивам поэмы Дженни Луис в исполнении оркестра и солистов Пермского театра оперы и балета. Премьера состоится в частной филармонии «Триумф». Вторая  - балет Игоря Машукова «Золотой Полоз» - будет представлена в большом зале филармонии. Либретто хореографического спектакля основано на этно-мифологических сюжетах сказов Павла Бажова. «Золотой Полоз» создан в содружестве с театром «Балет Евгения Панфилова».  11-й международный фестиваль современной музыки в Перми «Sound 59» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 20.11.2017 в 18:06 в рубрике - Радио Пермского края

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