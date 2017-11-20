Новый год к нам мчится - Пермь преобразится
18 ноября - День рождения Деда Мороза. В Перми предприятие «Горсвет» начало устанавливать новогоднюю иллюминацию на улицах города. Яркие светодиодные кронштейны и световые фонтаны вновь украсят улицы краевого центра. Ежегодно количество светодиодных конструкций, фонтанов и кронштейнов, украшающих город к Новому году, растет. Так, в прошлом году в Перми появились сразу четыре новые конструкции – это композиция из белых медведей на круговой развязке улицы Макаренко, Дед Мороз в упряжке возле Центрального рынка, светодиодные фонтаны на пересечении улицы Революции и бульвара Гагарина, а также на площади Карла Маркса. Новые кронштейны украсили и улицу Героев Хасана. Все они в этом году займут свои места. Ближе к Новому году пермяков и гостей города порадуют новые конструкции – мамонт с мамонтенком, ракета Деда Мороза, световые кронштейны на опорах линий электропередач, которые разместятся вдоль гостевого маршрута по шоссе Космонавтов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми пройдет настоящий Рыцарский турнир
В капле крови - океан жизни
Ряды почетных граждан пополнили лучшие из лучших
На жилищные субсидии выделены дополнительные миллионы
В Пермском крае алиментщицу приговорили к реальному сроку
С городских улиц исчезают бездомные собаки
В пермских домах заменят опасные лифты
В Осе c пациентов незаконно брали плату за рентгенографию
Да будет свет
Сообщи, где торгуют смертью
Добавить комментарий: