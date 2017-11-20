Новый год к нам мчится - Пермь преобразится

18 ноября - День рождения Деда Мороза. В Перми предприятие «Горсвет» начало устанавливать новогоднюю иллюминацию на улицах города. Яркие светодиодные кронштейны и световые фонтаны вновь украсят улицы краевого центра. Ежегодно количество светодиодных конструкций, фонтанов и кронштейнов, украшающих город к Новому году, растет. Так, в прошлом году в Перми появились сразу четыре новые конструкции – это композиция из белых медведей на круговой развязке улицы Макаренко, Дед Мороз в упряжке возле Центрального рынка, светодиодные фонтаны на пересечении улицы Революции и бульвара Гагарина, а также на площади Карла Маркса. Новые кронштейны украсили и улицу Героев Хасана. Все они в этом году займут свои места. Ближе к Новому году пермяков и гостей города порадуют новые конструкции – мамонт с мамонтенком, ракета Деда Мороза, световые кронштейны на опорах линий электропередач, которые разместятся вдоль гостевого маршрута по шоссе Космонавтов.