В Перми пройдет настоящий Рыцарский турнир

Настоящий Рыцарский турнир состоится в субботу, 18 ноября, в рамках «West Festиваля». Фестиваль станет заключительным мероприятием проекта «West Fest: Пермь-Дуйсбург», посвященного 10-летию дружбы двух городов-побратимов. Уже прошел квест по городу «Германия в Перми», состоялся конкурс-кейс «Ближе, чем ты думаешь», «Научная вечеринка», во время которой были представлены презентации о жизни в Германии и открытиях немецких ученых, и акция «Город в моем сердце» – жители Перми и Дуйсбурга вместе создали 10 видео о значимых местах в своих городах, таким образом, появилась возможность дистанционно познакомиться с городом-побратимом. «West Festиваль» объединит сразу несколько немецких праздников на площадке студенческого Дворца культуры Пермского университета (Букирева, 10). Например, на площадке «Октоберфест» можно будет принять участие в рыцарском турнире, на площадке «Рождественский ужин» – погрузиться в атмосферу традиционного рождественского ужина по немецкой традиции и поиграть в зимние игры, на площадке «Пасхальная мастерская» – узнать про традиции священной пасхи и научиться создавать подарки родным и близким. Запланирован и мастер-класс по созданию музыкального инструмента, пермские актеры будут читать немецкие сказки, состоится викторина на знание побратимских отношений Перми и Дуйсбурга и так далее. Начало в 16:00. Вход свободный. Всю информацию о фестивале можно найти в официальной группе ВКонтакте: vk.com/westfestperm.