17 ноября, в канун Всемирного Дня памяти жертв ДТП, сотрудники ГИБДД примут участие в акции "В капле крови-океан жизни" по безвозмездной сдаче донорской крови. Каждый день кто-то нуждается в переливании крови и доноры являются единственным источником жизни для пострадавших в ДТП. Сотрудники Госавтоиспекции, как никто другой, знают цену человеческой жизни и всегда готовы прийти на помощь. Именно они понимают необходимость сдачи крови как средства спасения жизни пострадавших на дорогах. За 10 месяцев 2017 года в Пермском крае зарегистрировано 2828 дорожно-транспортных происшествий, в которых 278 человек погибли и 3632 ранены. В мероприятии примут участие и члены клуба байкеров "Мото59", представители сообщества на протяжении последних 7 лет работают в одной связке с сотрудниками ГИБДД: выходят на рейды, помогают устанавливать нарушителей Правил дорожного движения, оказывают содействии в задержании лиц, скрывшихся с мест ДТП. И конечно, в столь значимый день, байкеры придут на станцию переливания крови. К акции могут присоединиться все желающие. Адрес станции переливания крови: ул. Лебедева, д. 54. После процедуры сдачи крови сотрудники ГИБДД отправятся исполнять свои обязанности по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.