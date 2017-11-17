Ряды почетных граждан пополнили лучшие из лучших

Новыми почетными гражданами Пермского края станут Геннадий Зайцев и Николай Рошак. Глава Прикамья Максим Решетников внес в заксобрание постановление о присуждении званий «Почетный гражданин Пермского края». Согласно постановлению, почетное звание будет присуждено генерал-майору, бывшему командиру группы «Альфа» КГБ СССР Геннадию Зайцеву за значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Также почетного звания удостоится директор АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» Николай Рошак за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетнюю плодотворную деятельность. Годом ранее звания «Почетный гражданин Пермского края» были присвоены директору ООО «Шерья» Владимиру Попову и генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» Василию Цыганкову.