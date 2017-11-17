Ряды почетных граждан пополнили лучшие из лучших
Новыми почетными гражданами Пермского края станут Геннадий Зайцев и Николай Рошак. Глава Прикамья Максим Решетников внес в заксобрание постановление о присуждении званий «Почетный гражданин Пермского края». Согласно постановлению, почетное звание будет присуждено генерал-майору, бывшему командиру группы «Альфа» КГБ СССР Геннадию Зайцеву за значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Также почетного звания удостоится директор АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» Николай Рошак за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетнюю плодотворную деятельность. Годом ранее звания «Почетный гражданин Пермского края» были присвоены директору ООО «Шерья» Владимиру Попову и генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» Василию Цыганкову.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
На жилищные субсидии выделены дополнительные миллионы
В Пермском крае алиментщицу приговорили к реальному сроку
С городских улиц исчезают бездомные собаки
В пермских домах заменят опасные лифты
В Осе c пациентов незаконно брали плату за рентгенографию
Да будет свет
Сообщи, где торгуют смертью
Чем кормят наших детей?
Пермяков научат противостоять диабету
Авиадвигатель ПД-35 разработают в России, соберут - в Китае
Добавить комментарий: