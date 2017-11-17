На жилищные субсидии выделены дополнительные миллионы

Из федерального бюджета на улучшение жилищных условий инвалидов, семей с детьми-инвалидами, ветеранов боевых действий Пермского края дополнительно выделено 37 млн 700 тыс. руб. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края заявил министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

«Выплату получат 58 жителей Пермского края. Размер выплаты на одного получателя составляет 650 790 рублей, - подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. - Это дополнительные средства, к тем, которые уже поступили в текущем году в наш край». Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, на 16 ноября субсидия на улучшение жилищных условий предоставлена 99 гражданам указанной категории. Так, в начале ноября уже было подписано подобное Постановление регионального Правительства. Субсидию на улучшение жилищных условий получили 10 жителей региона, попадающих в эту категорию граждан, а также 9 вдов Ветеранов великой Отечественной войны. А 10 ноября на заседании Правительства было принято Постановление о направлении субсидии на улучшение жилищных условий реабилитированных, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами, и проживающим совместно членам семей.