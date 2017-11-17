В Пермском крае алиментщицу приговорили к реальному сроку

В Уинском районе горе-мать, которая не платила дочке алименты 8 лет, получила реальный тюремный срок. Женщина вела асоциальный образ жизни, была неоднократно судима. В богатом криминальном прошлом молодой женщины два условных срока за преступления против личности, уголовный штраф за оскорбление представителя власти, который впоследствии был заменен на 2 месяца колонии поселения и 2 года 6 месяцев колонии общего режима за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Женщина вновь оказалась за решеткой после того, как задолжала по алиментам 400 тысяч рублей.

Алиментщица была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде 60 часов обязательных работ.

Наказание должница не отбыла и должных выводов для себя не сделала, в связи с чем дознавателем службы в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело. На момент производства дознания по уголовному делу сумма задолженности составляла почти 400 тысяч рублей. Суд признал женщину виновной в совершении умышленного преступного деяния. С учетом рецидива преступлений ей назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.