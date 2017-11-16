С городских улиц исчезают бездомные собаки

В Перми за 10 месяцев с городских улиц изъято 1 800 бездомных собак. Служба по регулированию численности безнадзорных животных реагирует на сообщения горожан и выезжает в места, где были замечены собаки. Особое внимание уделяется социальным объектам. В этом году особое внимание уделялось Кировскому району – здесь отловлено почти 500 собак. После изъятия с улицы собаки попадают в приют, где их лечат, стерилизуют и передают новым хозяевам или в частные приюты. Горожане могут передавать информацию о бродячих собаках по телефону 263-14-94 или электронной почте otlov.perm@mail.ru.