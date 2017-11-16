В пермских домах заменят опасные лифты

Фонд капитального ремонта объявил аукционы на замену 119 лифтов в Перми. Аукционы намечены на 1 и 8 декабря. Максимальная цена контрактов - 107,9 млн и 112 млн рублей. Подрядчики обязаны выполнить полный комплекс работ по замене лифта за 130 дней с момента подписания договора. Как сообщил и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов, эти аукционы проводятся в рамках масштабной программы по замене лифтового оборудования в Пермском крае: Сейчас на стадии выполнения и приемки работ находится около 376 лифтов в 151 многоквартирном доме по всему региону. Важно отметить, что в первую очередь в программу включены те дома, где износ лифтового оборудования превышал допустимые нормы. Во многих домах лифты не меняли более 30 лет.