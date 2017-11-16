В Осе c пациентов незаконно брали плату за рентгенографию

В Осе в больнице брали плату за рентгенографию и с пациентов, и с фонда ОМС. Медучреждение обязали вернуть жителям района незаконно полученные с них деньги. Прокуратура Осинского района проверила исполнение закона о здравоохранении в части оказания услуг бесплатной медицинской помощи.Сотрудники надзорного органа обнаружили, что в Осинской районной больнице незаконно брали плату за услугу рентгенографии с пациентов, имеющих полисы в рамках программы обязательного медицинского страхования. При этом счета за оказание медицинской услуги застрахованным гражданам сотрудники больницы направляли и в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края. Так как плату с пациентов брали незаконно, для устранения нарушений прокурор потребовал от главврача районной больницы вернуть людям полученные с них деньги. Кроме того, по результатам проверки за допущенные нарушения два сотрудника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.