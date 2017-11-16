Да будет свет
В текущем году «Пермблагоустройство» построило 23,5 км новых сетей наружного освещения. Новые фонари были установлены в микрорайонах частной застройки Домостроительный, Заозерье, Средняя Курья. На территории этих микрорайонов установлено 698 уличных фонарей. Для освещения улиц используется современное энергосберегающее оборудование. Новые светильники рассчитаны на пермские погодные условия – они имеют систему защиты от влажности, а также устойчивы к низким температурам. Линии освещения появились на таких улицах, как Амбарная, Осиновая, Судоремонтная, Сигнальная, Мачтовая, Трясолобова, Водолазная, Борцов Революции, Ломоносова, Торфяная и других. Новые светильники установлены на 46 улицах. Сейчас продолжаются работы на улицах Потерянная и Героя Пирожкова в Мотовилихинском районе. Здесь до конца года также будут установлены новые светильники.
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