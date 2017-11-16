В Пермском крае стартовал второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Сотрудники правоохранительных органов и специалисты в области профилактики наркомании проведут в образовательных учреждениях региона беседы и лекции о пагубном воздействии наркотиков на человека и об ответственности, предусмотренной за незаконный оборот запрещённых веществ. Кроме того, на участковых пунктах полиции и в территориальных отделах внутренних дел будет размещена информация об организациях, работающих в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Гражданам предлагается сообщать информацию о местах хранения и сбыта наркотиков, наркопритонах и распространителях запрещённых веществ по телефону: 246-87-87 или 02. Организаторы акции гарантируют анонимность и конфиденциальность.