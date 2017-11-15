Чем кормят наших детей?

Многомиллионными штрафами закончилась проверка Роспотребнадзора школьных и студенческих столовых Перми. Проверка коснулась техникумов, школ, детских садов. Выяснилось, что все малыши обеспечены горячим питанием, а вот студенты - только на 73 процента. В числе обнаруженных проблем: нарушения технологии приготовления пищи, просроченные продукты и неправильное хранение продуктов питания. «По итогам контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований санитарного законодательства при организации питания в образовательных учреждениях составлено 630 протоколов об административном правонарушении, вынесены постановления о назначении административного наказания в виед штрафа на общую сумму 6 миллионов 200 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.