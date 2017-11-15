Пермяков научат противостоять диабету

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. Рост количества людей, страдающих этим заболеванием, отмечается по всему миру, и в России в том числе. Мероприятия по информированию населения об этом заболевании, встречи-консультации с пациентами продлятся в течение месяца. Но, по словам главного эндокринолога Пермского края, руководителя городского эндокринологического Центра Елены Фирсовой, этим работа не ограничивается, в частности, действуют Школы для больных диабетом. С вопросами можно обратиться в пермский городской эндокринологический Центр по адресу ул. Куйбышева, 111 или по телефону: 281-37-73.