Пермяков научат противостоять диабету
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. Рост количества людей, страдающих этим заболеванием, отмечается по всему миру, и в России в том числе. Мероприятия по информированию населения об этом заболевании, встречи-консультации с пациентами продлятся в течение месяца. Но, по словам главного эндокринолога Пермского края, руководителя городского эндокринологического Центра Елены Фирсовой, этим работа не ограничивается, в частности, действуют Школы для больных диабетом. С вопросами можно обратиться в пермский городской эндокринологический Центр по адресу ул. Куйбышева, 111 или по телефону: 281-37-73.
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