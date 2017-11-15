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← Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо

Авиадвигатель ПД-35 разработают в России, соберут - в Китае

двигатель

Авиационный двигатель ПД-35, который предполагается устанавливать на российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, будет разработан в партнерстве с КНР. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что основную часть разработки российская сторона возьмет на себя. Как сообщалось ранее, разработка двигателя ПД-35 началась летом 2016 года на двух заводах - пермском "Авиадвигателе" и рыбинском "Сатурне" (оба входят в Объединенную двигателестроительную корпорацию). Предполагается, что ПД-35, в отличие от предшествующей модификации ПД-14, будет иметь тягу на 16 тонн больше - до 35 тонн. Техническое задание на создание авиационного двигателя большой тяги ПД-35 планируется подготовить в 2019 году. Испытание газогенератора ПД-35 намечено на 2021 год. Проект создания российско-китайского самолета существует с 2014 года, когда российская и китайская стороны подписали соответствующий меморандум. Разрабатываться самолет будет в России, а собираться - в Китае.

Метки: в Перми, В России, В мире

Опубликовано: 15.11.2017 в 11:43 в рубрике - Радио Пермского края

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← Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо

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