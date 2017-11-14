Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо

В Сочи завершился чемпионат мира по борьбе самбо. Пермские спортсменки завоевали три награды разного достоинства. Пермячка Марина Мохнаткина стала чемпионкой мира в весовой категории до 68 кг. В весовой категории до 64 килограммов, соревнования в которой прошли 11 ноября, пермячка Екатерина Оноприенко стала «бронзовым» призером. А уроженка Краснокамска Мария Молчанова в первый же день турнира стала чемпионкой мира в весе до 48 килограммов.