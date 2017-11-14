Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← За тех, кого приручили

Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо

Марина Мохнаткина

В Сочи завершился чемпионат мира по борьбе самбо. Пермские спортсменки завоевали три награды разного достоинства. Пермячка Марина Мохнаткина стала чемпионкой мира в весовой категории до 68 кг. В весовой категории до 64 килограммов, соревнования в которой прошли 11 ноября, пермячка Екатерина Оноприенко стала «бронзовым» призером. А уроженка Краснокамска Мария Молчанова в первый же день турнира стала чемпионкой мира в весе до 48 килограммов.

Метки: в Пермском крае, В России, В мире, Спорт

Опубликовано: 14.11.2017 в 12:46 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

За тех, кого приручили

«Старинный переплет»: Кунгурякам покажут книжные редкости

Мое Отечество – Моя Россия!

Без паники: Сирена «воет» по плану

В России запускают «Деревянную ипотеку»

Живи, лес!

Синичкин день: Поможем птицам перезимовать

Новогоднее настроение создадут прикамские ёлки

Есть работа!

Песок «Вне времени»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← За тех, кого приручили

Обратите внимание

в Перми

Приют «Матроскин» ищет новый дом

Есть риск остаться без крыши над головой.
смотреть видео читать14.11.2017 в 11:57
Метки: в Перми, Общество

За тех, кого приручили

Жительница Перми Ирина Чудинова запустила проект, который будет помогать людям в поиске потерянных животных и хозяев найденных.
читать14.11.2017 в 11:35
Метки: в Перми, Общество

Мое Отечество – Моя Россия!

В Перми завершился межрегиональный этап Всероссийского фестиваля патриотической песни.
читать14.11.2017 в 10:32
Метки: в Перми, Общество, Культура

Просто 7%

В Сбербанке до 31 декабря 2017 года можно открыть два новых вклада.
смотреть видео читать14.11.2017 в 10:08
Метки: в Перми, Экономика, Деньги

Пермяк выбросил собаку с балкона

В полицию начали доследственную проверку.
смотреть видео читать14.11.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Общество, Происшествия

В России

Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо

Пермские спортсменки завоевали три награды разного достоинства.
читать14.11.2017 в 12:46
Метки: в Пермском крае, В России, В мире, Спорт

Кадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского края

Опыт и Пермского края и Приволжского округа может лечь в основу государственной программы развития кадетства.
смотреть видео читать14.11.2017 в 12:25
Метки: в Пермском крае, Общество, Образование, Власть, В России

В России запускают «Деревянную ипотеку»

Планируется субсидирование кредитных ставок для тех, кто строит жильё с применением материалов из дерева.
читать13.11.2017 в 17:43
Метки: В России, Экономика, Деньги

Пермские рукопашники отличились на Чемпионате ПФО

Турнир ПФО является отборочным, теперь победители и призёры выступят на чемпионате России.
смотреть видео читать13.11.2017 в 17:25
Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Пермские спасатели отправились на разбор завалов в Ижевск

В командировку отправились 100 человек.
смотреть видео читать13.11.2017 в 14:52
Метки: В России, в Пермском крае
Лента новостей RSS каналы

О чем молчат сорнякиО чем молчат сорняки

Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбоПрикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо

Кадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского краяКадетское образование в России будут развивать на опыте Пермского края

Приют «Матроскин» ищет новый домПриют «Матроскин» ищет новый дом

За тех, кого приручилиЗа тех, кого приручили

Работница детсада угрожала убить девочку-соседкуРаботница детсада угрожала убить девочку-соседку

«Старинный переплет»: Кунгурякам покажут книжные редкости«Старинный переплет»: Кунгурякам покажут книжные редкости

Мое Отечество – Моя Россия!Мое Отечество – Моя Россия!

Просто 7%Просто 7%

Пермяк выбросил собаку с балконаПермяк выбросил собаку с балкона

В Перми открыли дорогу до нового терминала аэропортаВ Перми открыли дорогу до нового терминала аэропорта

Без паники: Сирена «воет» по плануБез паники: Сирена «воет» по плану

В России запускают «Деревянную ипотеку»В России запускают «Деревянную ипотеку»

Пермские рукопашники отличились на Чемпионате ПФОПермские рукопашники отличились на Чемпионате ПФО

В Перми состоялся «Тёплый забег»В Перми состоялся «Тёплый забег»

Завершилось формирование территориальных избиркомов Лысьвы и ЧердыниЗавершилось формирование территориальных избиркомов Лысьвы и Чердыни

«Пермский мукомольный завод» оставили без тепла незаконно«Пермский мукомольный завод» оставили без тепла незаконно

Вести Спорт. ПермьВести Спорт. Пермь

Новый год не за горамиНовый год не за горами

Пермские спасатели отправились на разбор завалов в ИжевскПермские спасатели отправились на разбор завалов в Ижевск

Идите и рубитеИдите и рубите

Телемедицина побеждает расстоянияТелемедицина побеждает расстояния

Живи, лес!Живи, лес!

Синичкин день: Поможем птицам перезимоватьСиничкин день: Поможем птицам перезимовать

Суровая красота: Как 3700 гаек стали ВенеройСуровая красота: Как 3700 гаек стали Венерой

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru