Прикамцы привезли награды с Чемпионата мира по самбо
В Сочи завершился чемпионат мира по борьбе самбо. Пермские спортсменки завоевали три награды разного достоинства. Пермячка Марина Мохнаткина стала чемпионкой мира в весовой категории до 68 кг. В весовой категории до 64 килограммов, соревнования в которой прошли 11 ноября, пермячка Екатерина Оноприенко стала «бронзовым» призером. А уроженка Краснокамска Мария Молчанова в первый же день турнира стала чемпионкой мира в весе до 48 килограммов.
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