За тех, кого приручили
Жительница Перми Ирина Чудинова запустила проект «За тех, кого приручили»,- сообщает издание Текст. Он будет помогать людям в поиске потерянных животных и хозяев найденных. В приложении смогут зарегистрироваться как приюты, так и владельцы животных. «Животные будут заноситься в базу данных. Местоположение найденных животных можно будет указать на карте. Приют или передержка смогут забрать найденное животное себе на время»,- говорит Ирина Чудинова. Сейчас автор проекта начала работы по созданию сайта со специальными параметрами. В дальнейшем будет разработана мобильная версия сайта с возможностью подать объявление без регистрации. Также в рамках проекта планируется проводить «уроки доброты», с помощью которых организаторы будут обучать людей гуманному отношению к домашним животным. «Уроки доброты» будут проходить в различных формах: классные часы, видеоролики и массовая реклама.
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