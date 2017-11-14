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«Старинный переплет»: Кунгурякам покажут книжные редкости

переплет

Краеведческий Музей города Кунгура приглашает посетить выставку «Старинный переплёт». На выставке представлены книги из редкого фонда Кунгурского музея-заповедника в старинных переплётах. Книжный переплёт появился в Европе ещё в I веке н.э. Вплоть до конца XVII века крышки переплётов изготавливались только из дерева. Позже их стали делать из картона. Доски крышек обтягивались кожей, выделанной из шкур разных животных. На переплёт владельческих и подарочных изданий шли дорогие ткани: бархат, парча, атлас. Поверхность переплётной крышки украшали рельефным тиснением. Оно могло быть золотым, красочным или другими видами. Нередко, особенно церковные книги, украшали металлическими накладками и драгоценными камнями. Делали металлические застёжки, чтобы книга произвольно не раскрывалась. Выставка работает в Краеведческом музее Кунгура.

Метки: в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 14.11.2017 в 10:51 в рубрике - Радио Пермского края

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