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Мое Отечество – Моя Россия!

патриотическаяпесня

В Пермском доме народного творчества «Губерния» завершился межрегиональный этап Всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – Моя Россия!». За три фестивальных дня «Губернию» посетили более 2000 зрителей. Участниками пермского отборочного этапа стали сольные исполнители и коллективы из Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. В номинации «Народной вокал» Гран-При завоевала Кислова Оксана из г. Нижний Новгород. Гран-При номинации «Эстрадный вокал» уехал в Свердловскую область вместе с образцовой вокальной группой «Wave». Кроме того, гости фестиваля смогли выбрать наиболее понравившихся участников с помощью «Народного голосования». Завоевать сердца зрителей смогли пермский ансамбль «Воскресение» и Кристина Русиева, сольная исполнительница из Башкортостана. Помимо конкурсной программы участники фестиваля смогли посетить бал «Во славу Отечества!», встречу-презентацию международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара», познакомиться с историей города на экскурсии по вечерней Перми, посетить мастер-классы от экспертов-членов жюри фестиваля. Финал фестиваля состоится в 2018 году в Москве.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 14.11.2017 в 10:32 в рубрике - Радио Пермского края

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