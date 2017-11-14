Мое Отечество – Моя Россия!
В Пермском доме народного творчества «Губерния» завершился межрегиональный этап Всероссийского фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – Моя Россия!». За три фестивальных дня «Губернию» посетили более 2000 зрителей. Участниками пермского отборочного этапа стали сольные исполнители и коллективы из Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. В номинации «Народной вокал» Гран-При завоевала Кислова Оксана из г. Нижний Новгород. Гран-При номинации «Эстрадный вокал» уехал в Свердловскую область вместе с образцовой вокальной группой «Wave». Кроме того, гости фестиваля смогли выбрать наиболее понравившихся участников с помощью «Народного голосования». Завоевать сердца зрителей смогли пермский ансамбль «Воскресение» и Кристина Русиева, сольная исполнительница из Башкортостана. Помимо конкурсной программы участники фестиваля смогли посетить бал «Во славу Отечества!», встречу-презентацию международного патриотического фестиваля «Автомат и гитара», познакомиться с историей города на экскурсии по вечерней Перми, посетить мастер-классы от экспертов-членов жюри фестиваля. Финал фестиваля состоится в 2018 году в Москве.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Без паники: Сирена «воет» по плану
В России запускают «Деревянную ипотеку»
Живи, лес!
Синичкин день: Поможем птицам перезимовать
Новогоднее настроение создадут прикамские ёлки
Есть работа!
Песок «Вне времени»
Всё об осеннем призыве
В Вильву пришла сотовая связь
В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом
Добавить комментарий: