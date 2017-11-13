Без паники: Сирена «воет» по плану
Завтра в Мотовилихе зазвучат сирены. Проверка системы оповещения пройдет утром с 10:00 до 11:00. В Мотовилихинском районе Перми пройдет кратковременное включение системы оповещения населения в целях проверки работоспособности локальной системы оповещения на территории Большекамского водозабора по улице Степана Разина, 30. Жителей района призывают не беспокоиться - проверка системы оповещения является учебной и плановой.
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