В России запускают «Деревянную ипотеку»

С 2018 года в России запускается социальный проект «Деревянная ипотека», в котором планируется субсидирование кредитных ставок для тех, кто покупает квартиры или строит жильё с применением материалов из дерева. Таким пользователям ипотечного кредитования кредит обойдётся в 9-10 процентов с минимальным первоначальным взносом в 10% от общей стоимости жилья.