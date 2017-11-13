В России запускают «Деревянную ипотеку»
С 2018 года в России запускается социальный проект «Деревянная ипотека», в котором планируется субсидирование кредитных ставок для тех, кто покупает квартиры или строит жильё с применением материалов из дерева. Таким пользователям ипотечного кредитования кредит обойдётся в 9-10 процентов с минимальным первоначальным взносом в 10% от общей стоимости жилья.
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