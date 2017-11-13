Участники акции «Живи, лес!» высадили в Прикамье 15 тысяч деревьев. Мероприятие проводится по всей России уже шестой год и в 2017-м посвящен Году экологии. В Пермском крае акция проходила в сентябре-октябре. Более 8 тысяч жителей Прикамья очистили от мусора 405 гектаров лесных массивов и мест массового отдыха, а также высадили 15 тысяч деревьев различных пород: сосны, ели, кедры, березы, липы, рябины, яблони, дубы и клены. Кроме того, для пермяков провели лекции, уроки, выставки, конкурсы, экологические слеты, флешмобы и другие мероприятия, направленные на экологическое воспитание жителей Прикамья.