Синичкин день: Поможем птицам перезимовать
12 ноября в России отмечается Синичкин день - экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию, ежегодно в Перми остается зимовать около 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке с наступлением холодов и до ранней весны. В период холодов пернатым обитателям пермских лесов необходима дополнительная подкормка. В городском лесничестве на зимний период изготавливают и развешивают кормушки для птиц в лесах. Каждый житель города также может помочь птицам перезимовать с комфортом. В частности, специалисты отмечают, что птицы будут благодарны за плоды рябины, боярышника, семена клена, арбуза, сосны и ели, несоленое сало или мясо, овес, просо, пшеницу, семена льна и конопли. Категорически противопоказано пернатым все жареное и соленое, черный хлеб, пшено.
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