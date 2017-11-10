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Новогоднее настроение создадут прикамские ёлки

Новогодняя елка

Пермские питомники начали заготовку и продажу новогодних елок. Хвойные деревья из Перми  уже нашли своих покупателей в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В Перми елки продаются от 300 рублей, для оптовиков - от 200 рублей за дерево. Пока в городе заказов на елки не так много.  
Как пояснили в одном из питомников, бояться, что елка не доживет до новогодних праздников, не стоит. «По неписаным законам природы ёлка сейчас спит и проснется только в конце мая, когда полезет почка. Так что будет зелёной всю зиму - температура для этого подходящая».

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 10.11.2017 в 13:01 в рубрике - Радио Пермского края

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