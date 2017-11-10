Новогоднее настроение создадут прикамские ёлки

Пермские питомники начали заготовку и продажу новогодних елок. Хвойные деревья из Перми уже нашли своих покупателей в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В Перми елки продаются от 300 рублей, для оптовиков - от 200 рублей за дерево. Пока в городе заказов на елки не так много.

Как пояснили в одном из питомников, бояться, что елка не доживет до новогодних праздников, не стоит. «По неписаным законам природы ёлка сейчас спит и проснется только в конце мая, когда полезет почка. Так что будет зелёной всю зиму - температура для этого подходящая».