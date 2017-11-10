Новогоднее настроение создадут прикамские ёлки
Пермские питомники начали заготовку и продажу новогодних елок. Хвойные деревья из Перми уже нашли своих покупателей в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В Перми елки продаются от 300 рублей, для оптовиков - от 200 рублей за дерево. Пока в городе заказов на елки не так много.
Как пояснили в одном из питомников, бояться, что елка не доживет до новогодних праздников, не стоит. «По неписаным законам природы ёлка сейчас спит и проснется только в конце мая, когда полезет почка. Так что будет зелёной всю зиму - температура для этого подходящая».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Есть работа!
Песок «Вне времени»
Всё об осеннем призыве
В Вильву пришла сотовая связь
В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом
Пермскому зоопарку еще долго сидеть на чемоданах
Портал госуслуг стал ближе к жизни
Прокуратура через суд закрыла стихийную свалку
Жизнь по минимуму
За памятниками присмотрит культурный патруль
Добавить комментарий: