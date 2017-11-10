Есть работа!

Центр занятости населения Перми составил список наиболее популярных у работодателей вакансий. В числе востребованных профессии на рынке труда в городе – врач, медицинская сестра, фельдшер, инженер, продавец, швея, менеджер, инспектор, повар, охранник, водитель, электромонтер, штукатур, токарь, наладчик технологического оборудования, оператор станков с программным управлением. Также отмечается повышение требований к соискателям. «Работодатели становятся более разборчивыми при подборе работников и предъявляют достаточно высокие требования к ним: опыт работы, наличие высшего или иного профильного образования, умение работать со специализированным высокотехнологичным оборудованием, обладающих знанием компьютерных программ, - рассказали нам в городской службе занятости. В целом с начала года Центр занятости населения Перми трудоустроил 11 тысяч 662 человека. Уровень регистрируемой безработицы в Перми на начало ноября составлял 0,58% к численности экономически активного населения, что ниже уровня безработицы в целом по Пермскому краю.